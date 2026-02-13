Drôme : RN532 - mise en place de déviation suite à la fermeture de la RN532 entre l’échangeur n°1 (carrefour des Couleures) et l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) Février 2026

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) va débuter en février 2026 des travaux sur la RN 532 à la hauteur de la commune de Saint-Marcel-Les-Valence, entre l’échangeur 1 (Couleures et l’échangeur) et l’échangeur 3 (au nord de Saint-Marcel-Les-Valence). Les travaux se déroulent de février 2026 à novembre 2026.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la bretelle d’insertion de l’échangeur n° 3 dans le sens Grenoble→Valence à partir du 24 février jusqu’à juin 2026. Une déviation sera mise en place pour permettre aux usagers de prendre la RN532 (sens Grenoble/Valence) via l’échangeur n°4 (Gare d’Alixan).

En outre, la mise en place de ce chantier (pose du balisage et de la signalétique de chantier) sera effectué de nuit entre le 16 février et le 27 février 2026, de 20h à 6h.

Ces travaux vont nécessiter les fermetures totale de la RN532 suivantes :

• Nuit du 16 février : fermeture du sens Grenoble vers Valence, entre les échangeurs n°4 et n°1.

• Nuit du 17 février : fermeture du sens Valence vers Grenoble, entre les échangeurs n°1 et n°4.

• Nuits du 23 et 24 février : fermeture du sens Grenoble vers Valence, entre les échangeurs n°4 et n°1.

• Nuits du 25 et 26 février : fermeture du sens Valence vers Grenoble, entre les échangeurs n°1 et n°4.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés aux nuits du 18,19 février et du 2 au 6 mars avec des fermetures totale de la RN532 similaires.

Des déviations suivantes seront mises en place :

Déviation liée à la fermeture du sens Grenoble vers Valence

Les usagers devront sortir de la RN532 au niveau de l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) pour rejoindre l’échangeur 1 (carrefour des Couleures), en traversant le village de Saint-Marcel-Les-Valence.

Déviation liée à la fermeture du sens Valence vers Grenoble

Les usagers venant de Valence-sud via la N7 devront sortir au niveau de l’échangeur n°1 (carrefour des Couleures) pour rejoindre l’échangeur n°4, en traversant le village de Saint-Marcel-Les-Valence.

De même, les usagers venant de Bourg-Les-Valence (N7) devront prendre la direction de Saint-Marcel-Les-Valence, au niveau du carrefour des Couleures, pour rejoindre l’échangeur n°4 (gare d’Alixan).

De plus amples informations sur le chantier sont disponibles sur le site de la DIR Centre-Est : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/mineralisation-du-terre-plein-central-et-a2409.html

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.