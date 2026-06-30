Drôme : RN532 : Fermeture entre l’échangeur n°35 (carrefour des Couleures) et l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) - juillet 2026

Des travaux sont réalisés sur la RN 532 à la hauteur de la commune de Saint-Marcel-Les-Valence, entre l’échangeur 35 (Carrefour des Couleures) sur la RN7 et l’échangeur 3 (au nord de saint-Marcel-Les-Valence) sur la RN532.

Les travaux se déroulent de février 2026 à novembre 2026.

La fin des travaux en terre plein central (phase 1) est prévue début juillet permettant le commencement des travaux en accotements (sens Grenoble/Valence, puis sens Valence/Grenoble).

1. Fermeture de bretelles dans le sens Grenoble → Valence

Durant les travaux en accotement dans le sens Grenoble → Valence, la bretelle d’insertion de l’échangeur n° 3

sera maintenue fermée. La déviation actuellement en place sera maintenue pour permettre aux usagers de prendre la RN532 (sens Grenoble/Valence) via l’échangeur n°4 (Gare d’Alixan).

De plus, la sortie de l’échangeur n°2 (Plovier) sera également fermée jusqu’à la fin des travaux en accotement du sens Grenoble → Valence.

Les usagers souhaitant rejoindre la zone sud de Saint Marcel-les-Valence, pourront sortir à l’échangeur suivant,

(carrefour des Couleures).

2. Fermeture de nuit

Des nuits de fermetures de la RN532 sont prévues afin de permettre la modification du balisage de chantier (marquage jaune), le déplacement des dispositifs de signalétique (panneaux) et de protection de chantier (blocs

béton).

2.1. Fermeture du sens Grenoble/Valence

Fermeture de la RN532 de l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) à l’échangeur n°35 (carrefour des Couleures)

durant les nuits :

du 6 au 7 juillet 2026 ;

du 8 au 10 juillet 2026 ;

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés aux nuits du 7 et du 15 au 17 juillet selon les mêmes modalités.

Déviation

Les usagers devront sortir de la RN532 au niveau de l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) pour rejoindre l’échangeur 1 (carrefour des Couleures), en traversant le village de Saint-Marcel-Les-Valence.

2.2. Fermeture du sens Valence/Grenoble

Fermeture de la RN532 de l’échangeur n°35 (carrefour des Couleures) à l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) durant les nuits :

du 7 au 8 juillet 2026

du 15 au 17 juillet 2026.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés aux nuits de la semaine du 4 au 7 août 2026, selon les mêmes modalités.

Déviation

Les usagers venant de Valence-sud via la N7 devront sortir au niveau de l’échangeur n°35 (carrefour des

Couleures) pour rejoindre l’échangeur n°4, en traversant le village de Saint-Marcel-Les-Valence.

De même, les usagers venant de Bourg-Les-Valence (N7) devront prendre la direction de Saint-Marcel-Les-Valence, au niveau du carrefour des Couleures, pour rejoindre l’échangeur n°4 (gare d’Alixan).

De plus amples informations sur le chantier sont disponibles :

https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/mineralisation-du-terre-plein-central-et-a2409.html