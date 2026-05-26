Drôme : RN532 : Fermeture entre l’échangeur n°35 (carrefour des Couleures) et l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) - Nuits du 2 juin et 3 juin 2026

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) réalise des travaux sur la RN 532 à la hauteur de la commune de Saint-Marcel-Les-Valence. Les travaux se déroulent de février 2026 à novembre 2026.

Fermeture de nuit du sens Valence/Grenoble

Ces travaux concernent notamment l’amélioration du réseau d’assainissement des eaux pluviales et la pose d’une canalisation sous chaussée. Cela nécessite la fermeture de la RN532, dans le sens Valence → Grenoble, entre l’échangeur n° 35 (carrefour des Couleures) et l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan) durant les nuits du 2 juin et 3 juin 2026.

Déviation du sens Valence vers Grenoble

Entre 20h et 6h du matin, les usagers venant de Valence-sud via la N7 devront sortir au niveau de l’échangeur n°35 (carrefour des Couleures) pour rejoindre l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan), en traversant le village de Saint-Marcel-Les-Valence.

De même, les usagers venant de Bourg-Les-Valence (N7) devront prendre la direction de Saint-Marcel-Les-Valence, au niveau du carrefour des Couleures, pour rejoindre l’échangeur n°4 (gare TGV d’Alixan).

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être décalés à la nuit du 4 juin 2026, selon les même modalités.

Pour de plus amples informations : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/mineralisation-du-terre-plein-central-et-a2409.html