Drôme - N102 - Coupure de la circulation à partir du 23/10/2023 sur le pont du canal CNR de la commune de Montélimar

Des travaux importants de réparation sur le pont permettant à la RN 102 de franchir le canal de la CNR entre Montélimar et Le Teil, seront réalisés du 23 octobre 2023 au 1er trimestre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Coupure la nuit du 23 octobre 2023 avec mise en place de déviation

Coupure totale de la circulation dans les 2 sens pendant la nuit du 23 octobre 2023 pour la mise en place du chantier et du balisage. Les usagers sont invités à utiliser les itinéraires de déviation suivants (cf plan ci après) :

Sens de circulation « Montélimar vers Le Teil » :

N 7 en direction de Valence

D 11 en direction de Rochemaure (au rond point de l’avion)

D 486 en direction de Le Teil.

Sens de circulation « Le Teil vers Montélimar » :

D 486 en direction de Le Pouzin.

D 86H, puis D 11 en direction d’Ancône

N 7 en direction de Montélimar centre (au rond point de l’avion).

Coupure du 24/10/2023 au premier trimestre 2025 dans le sens « Montélimar vers Le Teil »

Les travaux vont nécessiter la coupure du sens de circulation « Montélimar vers Le Teil » pendant toute la durée du chantier. Les usagers sont invités à utiliser l’itinéraire de déviation suivant (cf plan ci après) :

N 7 en direction de Valence

D 11 en direction de Rochemaure (au rond point de l’avion)

D 486 en direction de Le Teil.

Circulation maintenue pour les modes doux

La circulation des piétons restera possible sur l’ouvrage, celui-ci disposant toujours d’un trottoir circulable pendant le chantier.

Les cyclistes continueront à circuler normalement sur la chaussée dans le sens Le Teil vers Montélimar.

Pour les cyclistes circulant dans le sens Montélimar vers Le Teil, ils devront mettre pied à terre et circuler sur le trottoir disponible.

Plus d’informations sur le site internet de la DIRCE : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/ardeche-drome-rn102-travaux-de-rehabilitation-du-a2229.html

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés. La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est invite les usagers à la plus grande prudence sur la zone de chantier et les remercie pour leur compréhension.

Service d’Ingénierie Routière de Lyon/Pôle Ouvrages d’art

Mél. : sir-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.f