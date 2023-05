Drôme - Fermeture de la RN7 par sections avec mises en place de déviations du 24 mai au 7 juillet 2023

Des travaux de réfection par sections de la RN7 seront réalisés du 24 mai au 7 juillet 2023 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). La RN7 sera fermée par sections et des modifications de circulations seront mises en place.

Pour le secteur de Pierrelatte et Donzère, les travaux auront lieu au quartier les Peyrauds, entre le giratoire du BOLO et le pont du Canal CNR à Donzère du mercredi 24 mai 2023 au mardi 6 juin 2023 de nuit (de 20h00 à 6h00), puis entre le giratoire de Pierrelatte Nord et celui de Pierrelatte Sud de nuit (de 20h00 à 6h00) du lundi 19 juin au vendredi 7 juillet 2023. Ces sections de la RN7 seront fermées successivement et les usagers devront emprunter les déviations via les RD 541, RD 458 et RD59 (voir carte des déviations page 2 pour Pierrelatte et page 3 pour Donzère).

Pour le secteur de Montélimar, les travaux auront lieu entre le pont sur le Roubion et le giratoire de Gournier du lundi 5 juin 2023 au vendredi 16 juin 2023 et impliquera la fermeture de la RN7. Cette section de la RN7 sera fermée et les usagers devront emprunter les déviations via le réseau départemental dans Montélimar : RN102, Avenue John Fitzgerald Kennedy, Avenue d’Aygu, Avenue Jean Jaurès, Route de Marseille (voir carte des déviations page 4).

La vitesse sera abaissée jour et nuit à 50 km/h dans les zones de travaux et le dépassement sera interdit.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Carte des déviations pour les travaux du secteur de Pierrelatte

Carte des déviations pour les travaux du secteur de Donzère

Carte des déviations pour les travaux du secteur de Montélimar