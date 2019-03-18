Dernière ligne droite pour la galerie de sécurité du tunnel du Siaix

En fait, toute une partie de la galerie est courbe….

Toujours est-il que conformément au planning, les travaux de génie civil ont été terminés fin 2018. Si le creusement proprement dit a été achevé en octobre 2017, la galerie et ses sept rameaux de communication avec le tube routier sont désormais étanchés et revêtus. Le radier intégrant tous les futurs réseaux est également bétonné.

Depuis le début de cette année, l’équipementier a démarré ses prestations : cinq mois de travaux pour la mise en place des portes coupe-feu, de l’éclairage, de la ventilation de surpression des rameaux, de la vidéo-surveillance, du réseau d’appel d’urgence, etc.

Des travaux de peinture des piédroits, de signalisation et d’aménagements extérieurs des abords viendront solder le chantier pour une mise en service de la galerie toujours prévue en juin 2019.

Ci-après, quelques vues de la configuration actuelle du chantier.