Côte-d’Or : mise en place de déviations suite à des travaux sur l’A38 - Plombières-les-Dijon

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) – District de Mâcon, vous informe qu’elle va procéder à des travaux de réfection de chaussée sur l’A38, de nuit, du 27 juin 2022 au 08 juillet 2022 (21h00 – 06h00).

La circulation sera interdite, sur l’A38 dans les 2 sens de circulation, de l’échangeur 33 (Plombières) au giratoire de Plombières-les-Dijon (N274/A38). Les bretelles d’accès sur cette section seront fermées à la circulation.

En direction de Dijon, les usagers locaux seront déviés par Plombière et les poids-lourds seront déviés par Sombernon depuis l’échangeur 28 (Echannay).

En direction de Pouilly, les usagers seront déviés par Sombernon depuis le giratoire de Talant.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

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