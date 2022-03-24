Côte-d’Or : mise en place de déviations suite à des sondages sur les bretelles sur A 38
La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon vous informe qu’elle va procéder le 29 mars 2022 de 19h00 à 24h00, à des sondages sur les bretelles de l’Echangeur de Plombières.
Une déviation sera mise en place par les échangeurs les plus proches.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.
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