Côte-d’Or : mise en place de déviations suite à des sondages sur les bretelles sur A 38

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon vous informe qu’elle va procéder le 29 mars 2022 de 19h00 à 24h00, à des sondages sur les bretelles de l’Echangeur de Plombières.

Une déviation sera mise en place par les échangeurs les plus proches.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le

communiqué de presse pdf - 40.5 kio

et les plans de déviation

- 

Déviation suite à la fermeture de la bretelle B1 Plombieres pdf - 598 kio


- 

Déviation suite à la fermeture de la bretelle B2 Fontaine pdf - 580.5 kio


- 

Déviation suiteà la fermeture de la bretelle B2 Plombières pdf - 548.8 kio


- 

Déviation suite à la fermeture de la bretelle B3 Plombières pdf - 548.9 kio


- 

Déviation suite à la fermeture de la bretelle B4 Plombières pdf - 597.8 kio

Partager la page

Sur le même sujet

Loire : RN7 - travaux de réfection de chaussée et joints de pont

  • Travaux et perturbations

16 juillet 2026

Drôme : RN532 - Fermeture entre l’échangeur n°35 (carrefour des Couleures) et l’échangeur n°4 (…)

  • Travaux et perturbations

30 juin 2026

Drôme : RN7 - travaux de réfection des enrobés / commune de Pierrelate 22 juin au 3 juillet 2026

  • Travaux et perturbations

26 juin 2026

Nievre : RN7 - travaux de réfection de chaussée / communes de Magny-Cours et Challuy du 15 au 30 (…)

  • Travaux et perturbations

15 juin 2026

Haut de page