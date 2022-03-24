Côte-d’Or : mise en place de déviation suite à la fermeture sur A38 de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Sombernon

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon vous informe qu’elle va procéder le 28 mars 2022 de 8h00 à 16h00, à des travaux d’entretien de la bretelle d’entrée B1 sur A 38 de l’Echangeur de Sombernon.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la bretelle d’entrée direction Dijon.
Une déviation sera mise en place par la RD 905 et la RD 33 jusqu’à l’échangeur de Pont de Pany.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

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communiqué de presse pdf - 41.6 kio

et son

plan de déviation pdf - 220.6 kio

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