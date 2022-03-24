Côte-d’Or : mise en place de déviation suite à la fermeture de la RN 274

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon vous informe qu’elle va procéder pendant 8 nuits de 20h00 à 6h00 entre le 21 et le 25 mars 2022 puis entre le 28 mars et le 1er avril, à des travaux d’entretien de la RN274-LiNO.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN 274 par tronçons, dans le sens Sud-Nord, les nuits du 21 au 25 mars et dans le sens Sud-Nord les nuits du 28 mars au 1er avril.

Une déviation sera mise en place par les boulevards intérieurs.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

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