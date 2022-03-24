Côte-d’Or : mise en place de déviation suite à la fermeture de la RN 274

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon vous informe qu’elle va procéder pour une durée de 8 nuits, de 21h00 à 6h00, entre le 4 et le 8 avril puis entre le 11 et le 15 avril 2022, à des travaux de maintenance et de nettoyage du Tunnel de TALANT et de la Tranchée Couverte de DAIX.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN 274 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n°37 d’AHUY et n°34 de PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON, et la mise en place de déviations par les boulevards intérieurs.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

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