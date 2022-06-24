Côte-d’Or : mise en place de déviation suite à des travaux de fauchage sur la RN 274

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) – District de Mâcon, vous informe qu’elle va procéder à des travaux de fauchage et entretien courant sur la N274, de nuit, du 27 juin 2022 au 08 juillet 2022 (21h00 – 06h00).

La circulation sera interdite, sur la N274, par portions, alternativement dans chaque sens de circulation. Les portions couvriront l’ensemble de la section allant de l’échangeur 34 (giratoire de Plombières-les-Dijon) à l’autoroute A311. Les bretelles d’accès sur cette section seront fermées à la circulation, par portion.

Les usagers seront déviés par le réseau métropolitain.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

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