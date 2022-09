Côte d’Or : Fermeture RN274 par portions du 13 au 17 juin de nuit – Beauregard à Ahuy

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) vous informe qu’elle va procéder de nuit (20h-6h) à des travaux de réfection de la signalisation horizontale.

Ces travaux vont nécessiter des fermetures progressives de la route, à l’avancée des travaux :

La nuit du 13 au 14 juin : la N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON) sera fermée à la circulation de l’échangeur 42 (d’Arc) à l’échangeur 38 (Pompidou) dans le sens Talant-Longvic. Les bretelles d’accès à la N274 sur cette section seront fermées et les usagers seront déviés.

La nuit du 14 au 15 juin : la N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON) sera fermée à la circulation de l’l’échangeur 37 (Ahuy) à échangeur 42 (d’Arc) dans le sens Longvic-Talant. Les bretelles d’accès à la N274 sur cette section seront fermées et les usagers seront déviés.

La nuit du 15 au 16 juin : la N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON) sera fermée à la circulation de l’échangeur 42 (d’Arc) à l’autoroute A311 dans le sens Talant-Longvic. Les bretelles d’accès à la N274 sur cette section seront fermées et les usagers seront déviés.

La nuit du 16 au 17 juin : la N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON) sera fermée à la circulation de l’autoroute A311 à l’échangeur 42 (d’Arc) dans le sens Longvic-Talant. Les bretelles d’accès à la N274 sur cette section seront fermées et les usagers seront déviés.

Les PMV, en panne, ne pourront pas informer les usagers.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.