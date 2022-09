Côte d’Or : Fermeture de la N274 (contournement de Dijon) dans la nuit du 6 au 7 septembre 2022

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) vous informe que la N274 sera fermée à la circulation au niveau de l’échangeur 45 de Franche-Comté au droit du pont de l’A39 dans la nuit du 6 au 7 septembre 2022 de 21h00 à 06h00 pour procéder aux travaux d’entretien et de mise en sécurité du pont. Les bretelles d’accès à la N274 seront fermées à la circulation et les usagers seront déviés par l’A39 et le réseau métropolitain.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.