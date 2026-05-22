Concours professionnel CEEP des TPE - Session 2026

Liste des candidats déclarés admis.

liste d’admission concours ceep 2026 -

liste d’admissibilité au concours ceep 2026-

Arrêté d’ouverture -

Arrêté de la composition du jury -Arrêté rectificatif compo-jury ceep2026 sArrêté nombre promotions ceep2026 s -

Comme en 2025, les agents promus CEEP par concours 2026 bénéficieront de la promotion sans changer de poste.

S’ils désirent occuper un poste de CEEP (chef d’équipe encadrant,opérateur de PC …) ils pourront postuler aux cycles de mobilité selon les opportunités et la temporalité qui leur conviennent pour pouvoir prétendre à terme, à l’emploi fonctionnel CEED ou au grade B1.

Retrouvez ci-après l’avis de recrutement et la notice explicative :

Avis de recrutement 2026

Notice explicative CEEP 2026

Afin de vous préparer au mieux, retrouvez dès à présent l’annale 2026 :

Sujet ceep c3 2026

Annale 2025 et rapport du jury :

Sujet CEEP C3 2025

Rapport du jury CEEP 2025