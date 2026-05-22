Concours professionnel CEEP des TPE - Session 2026 -

Liste des candidats déclarés admis.

liste d’admission concours ceep 2026 -

liste d admission concours ceep 2026 pdf - 1 Mio

liste d’admissibilité au concours ceep 2026-

liste d admissibilite au concours ceep 2026 cle0c1ff8 2 pdf - 642.4 kio

Arrêté d’ouverture -

arrete d ouverture cle5e3146 2 pdf - 1.4 Mio

Arrêté de la composition du jury -

arrete compojury cle1fc7d1 2 pdf - 1.4 Mio

Arrêté rectificatif compo-jury ceep2026 s

arrete rectificatif compojury ceep2026 s cle6bc718 2 pdf - 242.3 kio

Arrêté nombre promotions ceep2026 s -

arrete nombre promotions ceep2026 s cle2927dc 2 pdf - 1.6 Mio

Comme en 2025, les agents promus CEEP par concours 2026 bénéficieront de la promotion sans changer de poste.

S’ils désirent occuper un poste de CEEP (chef d’équipe encadrant,opérateur de PC …) ils pourront postuler aux cycles de mobilité selon les opportunités et la temporalité qui leur conviennent pour pouvoir prétendre à terme, à l’emploi fonctionnel CEED ou au grade B1.

Retrouvez ci-après l’avis de recrutement et la notice explicative :

Avis de recrutement 2026

avis recrutement 2026 cle6ff1fe 1 2 pdf - 177.8 kio

Notice explicative CEEP 2026

notice explicative ceep 2026 cle5563a2 2 pdf - 247.2 kio

Afin de vous préparer au mieux, retrouvez dès à présent l’annale 2026 :

Sujet ceep c3 2026

sujet ceep c3 2026 cle634d62 pdf - 5.9 Mio

Annale 2025 et rapport du jury :

Sujet CEEP C3 2025

sujet ceep c3 2025 cle6d5c83 2 2 pdf - 4.5 Mio

Rapport du jury CEEP 2025

rapport jury ceep 2025 cle7bdfb6 2 pdf - 159.8 kio

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