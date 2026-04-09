Concours professionnel CEEP des TPE - Session 2026

Liste des candidats déclarés admissibles à l’épreuve orale d’admission.

Les épreuves orales se dérouleront du 18 au 22 mai 2026 à Clermont-Ferrand

Les résultats d’admission seront publiés à partir du 22 mai

Des sessions PEC (Préparation Examens et Concours) « RAEP » et PEC « Oral d’admission » seront organisées : consulter le self agent pour les inscriptions

Comme en 2025, les agents promus CEEP par concours 2026 bénéficieront de la promotion sans changer de poste.

S’ils désirent occuper un poste de CEEP (chef d’équipe encadrant,opérateur de PC …) ils pourront postuler aux cycles de mobilité selon les opportunités et la temporalité qui leur conviennent pour pouvoir prétendre à terme, à l’emploi fonctionnel CEED ou au grade B1.

Retrouvez ci-après l’avis de recrutement et la notice explicative :

Afin de vous préparer au mieux, retrouvez ci-dessous l’annale du sujet 2025, ainsi que le rapport du jury :