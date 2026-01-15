Concours professionnel CEEP des TPE - Session 2026

Un concours professionnel de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’État est organisé au titre de l’année 2026 : jeudi 2 avril 2026

Le dossier de candidature par voie dématérialisée est à déposer avant le 16 février 2026 12h (heure de Paris).

Comme en 2025, les agents promus CEEP par concours 2026 bénéficieront de la promotion sans changer de poste. S’ils désirent occuper un poste de CEEP (chef d’équipe encadrant, opérateur de PC …) ils pourront postuler aux cycles de mobilité selon les opportunités et la temporalité qui leur conviennent pour pouvoir prétendre à terme, à l’emploi fonctionnel CEED ou au grade B1.

ATTENTION, les inscriptions se font de manière dématérialisée à partir de vendredi 16 janvier 2026 12 heures en suivant le lien :

https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/dirce_ceep_2026

Vous avez jusqu’au 16 février 2026 12h (heure de Paris) pour déposer votre dossier de candidature.

Retrouvez ci-après l’avis de recrutement et la notice explicative :

En cas d’impossibilité de s’inscrire en ligne, les candidats pourront écrire à l’adresse mail suivante, du 16 janvier 2026, à partir de 12 heures, au 16 février 2026, 12 heures (heure de Paris) : recrutement.prh.sg.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Afin de vous préparer au mieux, retrouvez ci-dessous l’annale du sujet 2025, ainsi que le rapport du jury :

Egalement, une PEC (Préparation Examens et Concours) pour les épreuves de cas pratique et pour le dossier RAEP ainsi que pour l’oral sera proposée à tous les candidats :

→ inscription à la préparation à l’épreuve écrite de cas concret via le Self Agent - code stage CMVP-02942, puis session CV71-23 ou CV71-24.