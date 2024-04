Circulation dans le tunnel des Monts (Savoie) : les règles de sécurité

En raison d’une visibilité réduite et du confinement des lieux, le risque d’accident augmente dans un tunnel et l’intervention des secours y est plus délicate. Connaître les règles de sécurité spécifiques et adopter les bons réflexes permettent d’assurer votre sécurité et celle des autres.

À l’entrée du tunnel

Allumez vos feux de croisement, même si le tunnel est éclairé

Respectez la limitation de vitesse affichée

Respectez les signaux d’affectation des voies

Flèche verte : circulation autorisé

Croix rouge : circulation interdite

Flèche orange orientée vers la gauche : se rabattre à gauche

Flèche orange orientée vers la droite : se rabattre à droite

Respectez les distances de sécurité y compris en cas de ralentissement

50m pour les véhicules légers (2 lumières bleues)

100m pour les poids-lourds (3 lumières bleues)

Respectez l’arrêt absolu si les barrières sont baissées ou au feu rouge, qu’il soit fixe ou clignotant

Respectez l’interdiction de dépassement pour les poids lourds

Restez à l’écoute de l’information routière diffusée par les radios et les panneaux à messages variables

En cas de panne

Allumez vos feux de détresse

Donnez l’alerte en utilisant les téléphones mis à votre disposition

En cas d’immobilisation de votre véhicule, garez-vous le plus près possible du bord droit de la route et donnez l’alerte. Rejoignez la niche de sécurité (à droite) ou l’issue de secours (à gauche) la plus proche.

En cas d’incendie dans le tunnel ou de votre véhicule

Donnez l’alerte grâce aux téléphones de secours présents dans le tunnel ou les niches de sécurité. N’utilisez pas vos téléphones mobiles qui ne permettent pas de vous localiser.

En cas de dégagement de fumée

Coupez votre moteur en laissant la clé sur le contact et quittez votre véhicule avec tous les passagers. Rejoignez l’issue de secours la plus proche.

Attendez ensuite l’arrivée des secours dans l’issue de secours et ne regagnez votre véhicule que si vous y avez été autorisé.

Si le feu est peu important

Si le feu est peu important, vous pouvez tenter de l’éteindre avec les extincteurs placés dans le tunnel.

A quoi sert la régulation du trafic ?

Mise en place de la régulation de trafic

Régulièrement la voie de gauche du tunnel des Monts est interdite à la circulation, notamment le matin dans le sens Grenoble -> Aix-les-Bains.

Cette régulation est mise en place afin d’éviter la formation de bouchons sur les trois voies de circulation et limiter le nombre de véhicules présents dans le tunnel.

En effet, la sécurité des usagers ne pourrait être assurée en cas de déclenchement d’un incendie avec un bouchon dans l’ouvrage et l’intervention des secours serait rendue difficile.

Les signaux d’affectation de voie sont également utilisés pour neutraliser une ou deux voies, en cas de véhicule en panne ou d’intervention d’urgence. Merci de respecter cette signalisation pour votre sécurité et celle des services de secours ou d’intervention et éviter des fermetures préventives de l’ouvrage.

Plan d'évacuation du tunnel des Monts

Pour en savoir plus, le Centre d’Etude des Tunnels (CETU) a réalisé 4 courtes vidéos : https://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/conduire-en-tunnel-a1597.html