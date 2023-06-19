Campagne 2023 de sécurité des agents des routes sur le réseau routier national à l’abord des chantiers et zones d’intervention

Des accidents mortels chaque année

En 2022 le nombre d’accidents sur les zones de chantier ou d’intervention a augmenté de près de 25% par rapport à 2021 et 4 agents des routes ont perdu la vie en intervention.

Le 22 mai 2023, un nouvel accident a coûté la vie à un agent de la DIR Atlantique alors qu’il intervenait sur une bande d’arrêt d’urgence pour signaler un poids-lourds en panne.

La plupart de ces accidents sont dus à des comportements inadaptés ou un manque d’attention de la part des usagers de la route.

Le ministère des Transports diffuse une nouvelle campagne de communication visant à sensibiliser les usagers de la route sur la règle du corridor de sécurité et la nécessité d’adapter son comportement sur la route lorsque des agents interviennent.

Qu’est-ce que le corridor de sécurité ?

Inscrite dans le code de la route, cette règle impose aux conducteurs d’adapter leur comportement à l’approche d’un chantier ou d’un véhicule en intervention sur la route :

- en ralentissant ;

- si possible, en changeant de voie ;

- sinon, en s’écartant au maximum.

Son non-respect est passible d’une contravention de 4ᵉ classe (135 € d’amende et perte de 1 à 6 points de permis).

Adopter les bons comportements pour éviter ces drames

Respectez le corridor de sécurité à l’approche d’un véhicule en intervention.

Pour les voir à temps, soyez toujours attentif au volant :

• ne vous laissez pas distraire (téléphones, radio ou GPS),

• faites des pauses régulièrement,

• respectez la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède.

Des actions de sensibilisation nationales et locales

A partir du 19 juin, différents dispositifs sont mis en place :

• un spot radio,

• des sets de tables dans 250 restaurants routiers sur autoroutes et routes nationales,

• des vitrophanies sur les véhicules des DIR,

• des contenus sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, tik tok…) et professionnels (Enovate, truckfly)

• une vidéo explicative du corridor,

• des panneaux ou affiches sur les aires de repos.

Retrouvez des éléments du kit de communication à la fin de cet article.

La DIR Centre-Est relaye localement cette campagne nationale. Du matériel accidenté est exposé tout l’été sur 2 de nos aires de repos :

• une voiture accidentée de la DIR Centre-Est sur l’aire des Rasses à la Chapelle-du-Mont-de-France en Saône-et-Loire accidentée lors d’embouteillage dans une zone de chantier ;

• une Flèche Lumineuse de Rabattement sur l’aire de Saint-Pierre-le-Moûtier dans la Nièvre (sens Nord-Sud), accidentée lors d’une opération de fauchage ;

• Des panneaux d’explication du corridor de sécurité sont également diffusés sur nos aires de repos de notre réseau 2x2 voies.

Enfin, une expérimentation de pose de panneaux pérennes en bord de voie est réalisée sur la RN90 dans le département de la Savoie. Plus d’infos dans l’article dédié : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/savoie-installation-d-une-signalisation-routiere-a2185.html

Kit de communication

L’ensemble du kit de communication est accessible sur le site internet : https://www.ecologie.gouv.fr/securite-des-agents-des-routes

Retrouvez quelques éléments du kit de communication ci-dessous :

Corridor de sécurité (vidéo, durée : 46 s) Ministère des transports

Voir la transcription

Agents des routes en intervention, respectez le corridor de sécurité Je ralentis, je m’écarte un maximum

Si vous ne visualisez pas correctement la vidéo, retrouvez-là également ci-dessous :

Alternative de la vidéo - voir la transcription ci-dessous.

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Je ralentis Je m’écarte un maximum