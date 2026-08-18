Aube : RN77 - Travaux d’entretien de la chaussée / communes de Souligny et Bouilly du 07 au 18 septembre 2026

Des travaux de d’entretien de chaussée sur la RN77 communes de Souligny et Bouilly seront réalisés du 07 au 18 septembre 2026, de jour comme de nuit, y compris le week-end.

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN77.

Les usagers devront emprunter les déviations mises en place dans les 2 sens de circulation :

Déviation dans le sens Auxerre-Troyes, l’itinéraire emprunte depuis la RN 77 sur la commune de Saint-Florentin successivement :

• la RD 905 direction Tonnerre,

• la RD 944 direction Coussegrey,

• la RD 444 par Chaource,

• la RD671 jusqu’à Bréviandes,

• la RD610 rocade de Troyes.

Déviation dans le sens Troyes-Auxerre, l’itinéraire emprunte depuis la RN 77 au giratoire sur la commune de Saint-André-les-Vergers, successivement :

• la RD 610 direction Sens,

• la RD 660 direction Sens par la sortie n° 16a jusqu’à l’intersection avec la RD 54 à Vulaines,

• la RD 54, la RD 54c puis la RD 30 direction Saint-Florentin jusqu’à l’intersection avec la RD 129,

• la RD 129 jusqu’à l’intersection avec la RD 905 direction Brienon-sur-Armançon,

• la RD 905 jusqu’à Saint-Florentin,

• accès à la RN 77 direction Auxerre par l’échangeur du Chapeau.

Des déviations locales seront mises en place pour les VL et les PL en desserte locale (Souligny-Bouilly)

Dans le sens 1 de la RN77 à Villery :

• la RD108 de la RN77 jusqu’à Saint-Jean-de-Bonneval,

• la RD25 de Saint-Jean-de-Bonneval jusqu’à la RD109 (direction Saint -Pouange),

• la RD72 traversée de Saint-Pouange,

• la RD109 (sortie de Saint-Pouange),

• la RD85 jusqu’au giratoire sur la RD610 (rocade de Troyes) commune de Rosières-Près-Troyes.

Dans le sens 2 de la RN77 à Souligny :

• la RD94A (rue des Hainelles),

• la RD94 (rue aux Febvres et rue de Souligny),

• la RD72A (rue de l’hôtel de ville et rue de la Copoise jusqu’à la RN77.

Pour le trafic local à Souligny, la RN77 pourra être traversée par la RD72 et à Bouilly par la RD190 suivant la progression du chantier.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.