Arrivée de Karine Aubert, nouvelle directrice de la DIR Centre-Est depuis le 15 avril 2024

Karine Aubert, directrice de la DIR Centre-Est | DIR Centre-Est

Avec un parcours dans des services techniques de l’État et dans les collectivités territoriales, pourquoi avoir rejoint la DIR Centre-Est ?

Mes expériences opérationnelles pour les services de l’État et des collectivités territoriales m’ont permis de tisser un lien entre ces deux services publics.

Je trouve à la DIR Centre-Est une structure qui se situe précisément à cette interface : un service très opérationnel dont les compétences contribuent au fonctionnement et au développement des territoires.

Quelle est votre vision pour la DIR Centre-Est ?

J’ai le souhait d’inscrire notre réseau routier national comme un réseau à haut niveau de service qui répond aux attentes des usagers et des collectivités, tout en intégrant les nouvelles technologies et les enjeux de la transition énergétique et environnementale.

Mon objectif est que la DIRCE soit connue et reconnue comme un acteur proactif pour répondre à ces enjeux et c’est cette réponse qui dessinera notre trajectoire d’avenir.

A ce titre, par exemple, l’expérimentation avec la région Auvergne Rhône-Alpes me semble être une opportunité. L’opportunité de montrer ce que l’on sait faire, et bien faire. L’opportunité de montrer que nous savons nous adapter (pour en savoir plus, le site vie-publique explique la mise à disposition expérimentale des routes aux régions : https://www.vie-publique.fr/loi/293045-regions-mise-disposition-des-routes-loi-du-22-mars-2024).

Dans quel état d’esprit prenez-vous ce poste ?

C’est pour moi un moment passionnant, où il faut faire preuve d’ouverture d’esprit et de créativité, écouter et prendre en compte les besoins des usagers et des territoires, l’émergence des nouvelles technologies, les nouvelles approches environnementales, tout en en s’appuyant sur nos équipes et notre savoir-faire pour maintenir nos niveaux de service en termes de sécurité et de mobilité…

Les solutions sont dans les équipes, il faut leur donner la possibilité de les exprimer.

Par contre, je souhaite insister sur un aspect que j’ai constamment à l’esprit : la sécurité des agents. Ce sera une condition non négociable de la réalisation de nos missions.

Quelques mots pour conclure ?

Je suis résolument optimiste, quand je vois tout le chemin parcouru par la DIR Centre-Est depuis sa création en 2006. J’ai une profonde confiance dans la structure et ses équipes. Ensemble, nous trouverons les solutions !