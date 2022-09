Allier : mise en place d’une déviation suite à des travaux sur la RN7 sur le territoire de la commune de LAPALISSE

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe de la réalisation de travaux d’enrobés de nuit du lundi 20 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022 sur la RN7 au droit de l’aire des Vérités commune de LAPALISSE (03).

Afin de réaliser ces travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes, une déviation sera mise en place dans le sens LYON/PARIS entre 21h00 et 6h00 le matin. Les usagers circulant dans le sens PARIS/LYON seront maintenus sur la RN7 mais la circulation pourra être dévoyée en fonction des différentes phases du chantier.

Ces travaux ont pour but d’améliorer les conditions de circulation.

• nature des travaux

Réfection de purges de chaussée pour renforcement de la structure et réfection complète de la couche de roulement sur les voies de circulation, les bretelles d’entrée et sortie de l’aire des Vérités et les voies de tourne à gauche.

• Phasage de travaux

Du lundi 20 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022, les travaux seront réalisés de 21h00 à 6h00 du matin avec déviation du sens LYON/PARIS à partir du giratoire de Bellevue. Une déviation sera mise en place par la RD907 puis par la RN209.

Les usagers circulant dans le sens PARIS/PROVINCE seront maintenus sur la RN7 et dévoyés de part et d’autre des îlots existants en fonction des phases du chantier.

La circulation sera rétablie en journée dans les conditions habituelles.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

