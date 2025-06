73 - Mise en place de déviations suite à des travaux de maintenance dans le tunnel des Monts - RN201 Barberaz, Bassens et Chambéry du 23 au 27 juin 2025

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est procèdera prochainement aux travaux de maintenance des équipements du tunnel des Monts, afin d’assurer la sécurité de l’ouvrage et des usagers qui l’empruntent.

Afin de permettre le bon déroulement des travaux, des modifications de circulation sont prévues comme suit :

Pendant 4 nuits, du lundi 23 au vendredi 27 juin 2025, entre 20h00 et 6h00 :

Pour les travaux dans le tube Nord du tunnel (2 premières nuits) :

• La circulation sera fermée dans le tube Nord (sens Grenoble > Aix-les-Bains) et basculée dans le tube Sud (sens Aix-les-Bains > Grenoble) qui sera ramené à une voie par sens.

• La bretelle d’entrée n°17 « Bassens » sera fermée à la circulation et des itinéraires locaux de déviation seront mis en place.

• Les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits ces nuits. Ils devront faire demi-tour à la bretelle de sortie n°17 « Bassens » et suivre des déviations obligatoires via Grenoble.

Pour les travaux dans le tube Sud du tunnel (2 autres nuits) :

• La circulation sera interdite dans le tube Sud (sens Aix-les-Bains > Grenoble) et basculée dans le tube Nord (sens Grenoble > Aix-les-Bains) qui sera ramené à une voie par sens.

• Les bretelles d’entrée n°16 « Cassine », n°17 « Bassens » et n°18 « Garatte » et les bretelles de sortie n°17 « Bassens », n°18 « Garatte » et n°19 « La Ravoire » seront fermées à la circulation et des itinéraires locaux de déviation seront mis en place.

• Les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits ces nuits. Ils devront faire demi-tour à l’échangeur n°15 « La Boisse » et suivre des déviations obligatoires via Grenoble.

La vitesse sera réduite à 70 ou 50 km/h aux abords du chantier et les dépassements seront interdits.