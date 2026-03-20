17e Congrès mondial de la viabilité hivernale : les DIR françaises à l’honneur

Du 10 au 13 mars 2026, Chambéry a accueilli le 17e Congrès mondial de la viabilité hivernale, de la résilience et de la décarbonation de la route, organisé par le PIARC (Association mondiale de la route). L’événement a réuni plus de 2 000 participants venus de près de 70 pays, avec 450 intervenants, une cinquantaine de pavillons et 10 visites de sites remarquables de la région (PC Osiris, tunnel du Fréjus…).

Forum international organisé tous les quatre ans depuis 1969, le Congrès a cette année principalement porté sur l’avenir de la viabilité hivernale face aux changements climatiques, aux nouvelles mobilités et aux évolutions technologiques. Un sujet transversal a mobilisé les échanges : la préparation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises en 2030 et la sécurisation des accès aux sites de compétition en zones de montagne.

Les Directions interdépartementales des routes (DIR) ont contribué activement aux travaux à travers des ateliers thématiques, des présentations et un stand collectif animé au cœur du pavillon France. La DIR Centre-Est y a notamment présenté ses dispositifs de sécurisation de la RN 90 dans les gorges de Ponserand, sa stratégie de régulation du trafic en Tarentaise, ainsi que le retour d’expérience sur la voie réservée au covoiturage sur l’A7 au sud de Lyon. Autre exemple : la DIR Sud-Ouest a de son côté mis en avant la gestion des risques hivernaux sur les axes desservant la principauté d’Andorre, très remarquée dans l’espace posters.

Un agent de la DIR au sommet du mondial de chasse-neige

Événement dans l’événement, le 5e Championnat du monde de chasse-neige a réuni 36 candidats de 12 pays différents. Loïc Bonzi, agent d’exploitation au CEI de Mende (DIR Massif Central), a décroché la place de vice-champion du monde 2026. Une belle performance qui illustre l’excellence opérationnelle des équipes des DIR sur le terrain.