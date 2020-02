Yonne : Travaux d’entretien du réseau d’assainissement sur la RN6 commune d’Auxerre du 24 au 26 février 2020

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux d’entretien du réseau d’assainissement de la RN6 dans le sens Paris – Province, sur le territoire de la commune d’AUXERRE, impliquent la fermeture de la bretelle sortante n° 1 et la bretelle entrante n° 2 échangeur 89N900620 (échangeur Géant Casino). La circulation sera déviée du 24 au 26 février 2020.

Pendant l’exécution des travaux, la circulation de la RN6 s’effectuera dans les conditions suivantes :

Basculement sur la voie rapide.

Fermeture de la bretelle n°1 ( de la RN 6 vers le giratoire de l’Avenue Haussmann) et déviation par :

• le linéaire de la RN 6,

• la bretelle sortante n° 1 de l’échangeur 89N900625 (giratoire de Jonches),

• l’anneau du giratoire de Jonches,

• la bretelle entrante n° 4 (du giratoire vers la RN 6 en direction de Paris),

• Le linéaire de la RN 6 entre la bretelle entrante n° 4 et la bretelle sortante n° 3 de l’échangeur n° 89N900620,

• La bretelle sortante n° 3 de l’échangeur 89N900620,

• la Rue de l’Écluse.

Fermeture de la bretelle n° 2 (du giratoire de l’avenue Haussmann vers la RN6) et déviation par :

• la rue de l’Écluse,

• la bretelle entrante n° 4 de l’échangeur 89N900620,

• le linéaire de la RN6 (sens Paris-Province) jusqu’à la bretelle sortante n° 3 de l’échangeur 89N900615 (échangeur du Carrefour de l’Europe),

• la bretelle sortante n° 3 de l’échangeur 89N900615,

• la bretelle de liaison n° 8 (entre le giratoire des Chesnez et le giratoire du carrefour de l’Europe) de l’échangeur 89N900615,

• l’anneau du giratoire du Carrefour de l’Europe (bretelle n° 5),

• la bretelle entrante n° 2 de l’échangeur n° 89N900625,

• la RN6 (sens Paris-Province).

Les usagers seront tenus de respecter les balisages, les limitations de vitesse en vigueur et de suivre les itinéraires de déviations adaptés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

CommuniquePresse et Plan_RN6 Travaux Assainissement (format pdf - 264.2 ko - 19/02/2020)