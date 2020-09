Savoie : RN90 - Restriction de circulation Travaux de réparation des piédroits de la trémie de Champoulet du 21 septembre au 13 novembre 2020 - Moûtiers et de Salins-Fontaine

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

La trémie de Champoulet, située à Moûtiers (Savoie) sur la RN90, a été construite en 1986. D’une longueur de 170 mètres, bidirectionnelle, limitée à 70 km/h, et accueillant un trafic moyen journalier annuel de l’ordre de 14 000 véhicules / jour dont 8 % de poids-lourds, elle permet de desservir la Haute-Tarentaise en évitant le carrefour giratoire de l’Europe. Ses équipements font l’objet d’une maintenance deux fois par an.

Les travaux de réparation des piédroits de l’ouvrage se dérouleront en deux phases distinctes et consisteront :

• pour la première phase, en la démolition des parties basses des piédroits (sur une hauteur d’environ 1,30 m) au robot mécanisé à très haute pression, puis en la reconstitution des sections de béton armé ; enfin, les murs d’accès à la trémie et les revêtements de trottoir en asphalte seront rénovés,

• pour la seconde phase, en la protection par peinture des piédroits et des murs de soutènement le long des accès sur une hauteur de 2m . (cette phase sera réalisée au printemps 2021 et fera l’objet d’un nouveau communiqué de presse).

La première phase du chantier de réparation des piédroits, qui respectera les règles sanitaires en vigueur, débutera le lundi 21 septembre et se poursuivra jusqu’au vendredi 13 novembre 2020, sauf aléas et intempéries.

Ces travaux seront réalisés sous fermeture complète de l’ouvrage (7 jours sur 7 / 24 heures sur 24). Une déviation à l’intention des usagers, sera mise en place par le carrefour giratoire de l’Europe.

De plus, et afin de limiter l’engorgement du carrefour de l’Europe, des itinéraires conseillés seront mis en place pour les usagers désirant rejoindre le centre-ville de Moûtiers :

• pour les usagers arrivant d’Albertville, ils seront encouragés à rejoindre le centre-ville via la sortie 39 « Moûtiers-Nord » ;

• pour les usagers arrivant d’Aime, ils seront encouragés à rejoindre le centre-ville via le carrefour des Cordeliers.

La direction interdépartementale des routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence et vous remercie de votre compréhension.