Savoie : RN90 , Restriction de circulation Travaux de réfection des boucles de comptage - Commune de Moûtiers

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 90 – Restriction de circulation

Travaux de réfection des boucles de comptage

Commune de Moûtiers

Les mercredi 29 et jeudi 30 juillet 2020 de 6h00 à 17h00, des travaux de réfection des

boucles de comptage seront réalisés sur la RN90, au niveau de la trémie de Champoulet sur

la RN 90 et des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°41.

Afin de permettre ces travaux qui se dérouleront en deux phases :

durant la journée du 29 juillet, la chaussée descendante dans la trémie de Champoulet et la

bretelle de sortie Albertville => vallée de Bozel seront fermées à la circulation ;

puis dans la journée du 30 juillet, les bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur

« Moutiers » (n°41), dans le sens Aime-la-Plagne => Albertville, seront fermées à leur tour

successivement.

Des déviations locales à l’intention des usagers seront mises en place.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne

occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.