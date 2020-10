Savoie : RN90 – restriction de circulation Maintenance des équipements du tunnel de Ponserand - Communes de Grand-Aigueblanche, Moûtiers et Salins-Fontaine

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des travaux de maintenance préventive des équipements de sécurité, puis de réfection d’un collecteur de drainage, vont être prochainement menés dans le tunnel de Ponserand.

Pour permettre ces travaux, le tunnel de Ponserand sera fermé du lundi 19 octobre à 07h00 au samedi 24 octobre à 07h00 puis du mardi 03 novembre à 07h00 au vendredi 06 novembre à 07h00.

La circulation sera basculée sur la chaussée montante de la RN 90, ramenée à une voie par sens.

La vitesse aux abords du chantier sera limitée à 70 km/h, et à 50 km/h au niveau des basculements de circulation.

Pour les usagers allant de la vallée des Belleville vers Albertville, la bretelle d’entrée n°40 sera fermée. Une déviation sera mise en place :

• pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes par la RD 1090 et la bretelle d’entrée n°38 « Grand Coeur »,

• pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes par Moûtiers et le giratoire de l’Europe.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Communique de presse (format pdf - 92.8 ko - 15/10/2020)