Savoie : RN90 - Restriction de circulation - Echangeur N°39 RN90 et RD1090

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN90 et RD1090 - restriction de circulation

Entretien des écrans pare-blocs

Communes de Grand-Aigueblanche et de Moûtiers

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe :

Les filets de protection installés le long des parois rocheuses de la falaise du Siboulet sur la

RN90 et de la RD 1090 feront prochainement l’objet d’un entretien annuel, avec notamment

le doublement des points d’ancrage de maintien des câbles et la vérification de leur bon état

de fonctionnement.

Pour permettre ces travaux :

➢ la bretelle de sortie de l’échangeur n°39 « Moûtiers Nord » sera fermée à la

circulation deux demi-journées dans la période du lundi 3 août au lundi 14

septembre 2020, entre 6h00 et 20h00 ; une déviation locale sera mise en place par

les bretelles de l’échangeur de Moûtiers (n°41) et le carrefour de l’Europe (RD915) ;

➢ sur la RD1090 dans les deux sens de circulation, ainsi que sur la bretelle de sortie de

l’échangeur « de Moûtiers Nord », en dehors de sa fermeture complète de deux

demi-journées, des interruptions de la circulation, d’une durée de vingt minutes

maximum et en nombre limité, pourraient être effectuées pendant la durée du

chantier, soit du lundi 3 août au lundi 14 septembre, entre 6h00 et 20h00, à

l’exclusion des jeudi 06 août, vendredi 07 août, vendredi 14 août 2020, des jours

fériés et des week-ends.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée,

recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.