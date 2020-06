Savoie : RN90 - Restriction de circulation- 22 juin au 8 juillet - Commune d’Aime-La-Plagne

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du lundi 22 juin à 6h00 au mercredi 8 juillet 2020 à 21h00, des travaux d’entretien préventif des chaussées vont être réalisés sur la déviation de la RN 90 dite « de Centron », entre le viaduc de Montgirod côté Moûtiers et l’échangeur de « Centron » côté Aime. Ils seront complétés par des travaux sur les équipements du tunnel du Siaix prévus dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet, qui nécessiteront une fermeture de cette section de RN90 et feront l’objet d’un second communiqué.

Pendant l’exécution des différentes phases de travaux, la circulation sur les sections à 3 ou 4 voies sera réduite à une voie par sens, en fonction de l’avancement du chantier.

La vitesse sera limitée à 70 km/h et à 50 km/h au droit des zones du chantier, et le dépassement sera interdit.

En fonction de l’avancement des travaux, les bretelles des échangeurs de « Montgirod » et de « Centron » seront fermées et des déviations locales seront mises en place pour les usagers.

Ces travaux pourront être décalés en fonction des aléas techniques et des conditions météorologiques.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.