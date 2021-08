Savoie : RN90 – mesures de restriction de la circulation pour la pose de caniveaux à fente communes de Grand-Aigueblanche, Moûtiers et Salins-Fontaine

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des travaux de pose de caniveaux à fente vont être réalisés sur les deux voies montantes de la RN90, au niveau des communes de Grand-Aigueblanche,Salins-Fontaine et Moûtiers, pendant trois jours dans la période du mardi 24 août 2021 à 4h00 au vendredi 27 août 2021 à 6h00, sous réserve d’aléas techniques et d’intempéries.

Ces travaux nécessiteront la fermeture des deux voies montantes de la RN90 dans les gorges de Ponserand, la mise en circulation à double sens dans le tunnel de Ponserand, ainsi que la condamnation des bretelles d’entrée n°38 depuis Aigueblanche, des sorties n°39 vers Moûtiers-Centre et n°40 vers Les Belleville, ainsi que de la trémie de Champoulet, avec des déviations locales.

Enfin, et pour réduire le risque dans le tunnel de Ponserand, la circulation des véhicules de transport de marchandises dangereuses sera interdite, dans les deux sens entre Aigueblanche et Moûtiers, pendant les créneaux d’horaire de pointe, soit de 7h à 12h et de 16h à 20h.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier, qui sera limitée à 50 km/h, et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 178.5 ko - 17/08/2021)