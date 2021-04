Savoie : RN90 – mesures de restriction de circulation pour des travaux de mise en peinture de la trémie de Champoulet, communes de Moûtiers et de Salins-Fontaine

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle va achever courant mai les travaux de rénovation de la trémie de Champoulet.

Après la rénovation de l’éclairage au printemps 2020, une première phase de reprise des bétons des piédroits s’était déroulée en septembre et octobre 2020, avec la démolition des parties basses des piédroits (sur une hauteur d’environ 1,30 m) au robot mécanisé à très haute pression, puis la reconstitution des sections de béton

armé, et enfin, la rénovation des murs d’accès à la trémie et des revêtements de trottoir en asphalte.

La DIR Centre-Est va ainsi procéder courant mai à la mise en peinture des piédroits et des murs de soutènement le long des accès, sur une hauteur de 2 mètres.

Cette dernière phase de travaux qui débutera le lundi 03 mai et se poursuivra jusqu’au samedi 29 mai 2021, nécessitera la fermeture complète de la trémie.

Une déviation à l’intention des usagers sera mise en place par les bretelles de l’échangeur de Moûtiers (n°41) et le carrefour de l’Europe (RD915). Afin de limiter l’engorgement du carrefour de l’Europe :

• les usagers circulant dans le sens Albertville vers Moûtiers seront incités à emprunter la sortie de l’échangeur n°39 « Moutiers Nord »,

• et les usagers circulant dans le sens Aime-La-Plagne en direction de Moûtiers, seront incités à emprunter le carrefour des Cordeliers.

De plus, pour effectuer le remplacement d’une caméra et la maintenance des panneaux à prismes, le lundi 10 mai 2021 de 8h30 à 17h00, la bretelle de sortie en direction du carrefour de l’Europe, dans le sens Aime-La-Plagne vers Albertville, sera fermée à la circulation, impliquant une fermeture de la RN90 au niveau du carrefour

des Cordeliers. Une déviation à l’intention des usagers sera mise en place par le centre de Moûtiers et retour surla RN90 via le carrefour de l’Europe.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 320.3 ko - 30/04/2021)