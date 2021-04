Savoie : RN90 – entretien du tunnel de Ponserand et de la trémie de Moûtiers. Communes de Grand-Aigueblanche, Moûtiers et Salins-Fontaine

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que la maintenance des équipements et l’entretien du génie civil va être réalisée dans le tunnel de Ponserand et la trémie de Champoulet.

Ces travaux participent à la sécurité des ouvrages. C’est pourquoi, deux fois par an, des équipes de maintenance interviennent pour vérifier le bon fonctionnement du réseau électrique, des luminaires, de la signalisation, de la ventilation et procèdent à un nettoyage complet du tunnel et de la trémie.

Pour permettre ces travaux de maintenance préventive, le tunnel de Ponserand et la trémie de Champoulet seront fermés du lundi 19 avril 2021 à 7h00 au vendredi 23 avril 2021 à 7h00, puis du lundi 17 mai 2021 à 7h00 au mercredi 19 mai 2021 à 7h00.

Sur la RN90, la circulation s’effectuera à double sens sur la chaussée montante dans les gorges de Ponserand, ramenée à une voie par sens. Le trafic de la trémie sera quant à lui dévié par le carrefour giratoire de l’Europe. La vitesse aux abords du chantier sera limitée à 70 et à 50 km/h au niveau des basculements de circulation.

Pour les usagers allant de la vallée des Belleville vers Albertville, la bretelle d’entrée n°40 sera fermée. Une déviation sera mise en place :

pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes par la RD 1090 et la bretelle d’entrée n°38 « Grand Cœur »,

pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes par Moûtiers et le giratoire de l’Europe.

Enfin, pour une intervention de sécurité, la circulation sera totalement coupée sur la RN90 entre Aigueblanche et Moûtiers durant une heure maximum entre 4h30 et 5h30 le mardi 18 mai ; une communication spécifique sera faite le moment venu.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

