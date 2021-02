Savoie : RN90 - déploiement de la fibre optique le long de la RN90 - Communes de Moûtiers et de Saint-Marcel

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que les nuits du lundi 22 au mercredi 24 février 2021 de 18h00 à 06h00, des travaux vont être réalisés pour permettre le déploiement de la fibre optique le long de la RN90 entre le carrefour des Cordeliers à Moûtiers et l’échangeur de Pomblière à Saint-Marcel en direction de Bourg-Saint-Maurice.

Afin d’exécuter ces travaux :

• sur le tronçon bidirectionnel, les voies dans les deux sens circulation seront réduites à 3,00m et déportées ; une voie supplémentaire sera créée et réservée au chantier, côté droit de la chaussée montante ;

• sur le tronçon comprenant un créneau de dépassement, en direction de Bourg-Saint-Maurice, la circulation sera déportée sur la voie gauche de dépassement et la voie de droite sera neutralisée pour les besoins liés aux travaux.

La vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement sera interdit.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, ces travaux pourront être reportés les nuits du mercredi 24 au vendredi 26 février 2021 de 18h00 à 06h00.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Consultez le communique de presse (format pdf - 96.4 ko - 18/02/2021)