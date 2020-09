Savoie : RN201- Travaux de maintenance des équipements électriques du tunnel des Monts - Barberaz, Bassens et Chambéry

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

Des travaux de maintenance des équipements électriques seront réalisés dans le tunnel des Monts du mardi 8 au jeudi 10 septembre 2020, entre 21h00 et 6h00 du matin et la circulation sera modifiée comme suit :

◦ dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre, la circulation sera interdite dans le tube Sud sens Aix les Bains / Grenoble et basculée dans le tube Nord (sens Grenoble vers Aix les Bains) qui sera ramené à une voie par sens. L’entrée de « Cassine sud » (n°16) sera fermée et la circulation déviée par l’échangeur de « La Boisse » (n°15) et la sortie « Bassens Sud » (n°17) sera déviée par l’échangeur « la Ravoire » (n°19).

◦ dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 septembre, la circulation sera interdite dans le tube Nord sens Grenoble / Aix les Bains et basculée dans le tube Sud (sens Aix les Bains vers Grenoble) qui sera ramené à une voie par sens.

L’entrée de « Bassens nord » (n°17) sera fermée et la circulation déviée par l’échangeur de « La Ravoire » (n°19).

La vitesse, aux abords du chantier, sera limitée à 70, et à 50 km/h.

Consciente de la gêne occasionnée, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec prudence, pour leur sécurité et celle du personnel de la DIR-CE.