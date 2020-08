Savoie : RN201 Travaux d’entretien préventif des chaussées, du 31 août au 3 septembre 2020 - Barberaz

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du lundi 31 août au jeudi 3 septembre 2020, des travaux d’entretien préventif des chaussées vont être réalisés sur la Voie rapide Urbaine (VRU) de Chambéry, sur le territoire de la commune de Barberaz.

Pour exécuter ces travaux, la circulation sera modifiée comme suit :

- les nuits du lundi 31 août au mercredi 2 septembre la chaussée dans le sens Aix-les-Bains vers Grenoble sera fermée entre les échangeurs n°18 « Garatte » et n°20 sortie « Saint-Baldoph », entre 20h00 et 6h00. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers par les itinéraires fléchés S25 puis S26 (RD1006, RD5 et RD9) ;

- en journée, la circulation sera rétablie sur la VRU et la vitesse limitée à 70 km/h au niveau du chantier ;

- la bretelle d’entrée en direction Grenoble de l’échangeur n°19 « La Ravoire » sera maintenue fermée du lundi 31 août au jeudi 3 septembre pour des raisons techniques. Elle fera également l’objet de travaux d’enrobés pendant la dernière nuit. La déviation sera identique à celle de la fermeture de la RN201.

Si les conditions météorologiques sont défavorables, ou si les travaux ne sont pas terminés, ils pourront être reportés jusqu’au vendredi 4 septembre 2020.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence et vous remercie de votre compréhension.