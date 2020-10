Savoie : RN201 - restriction de circulation travaux de sécurisation du talus de Beauvoir sur la voie rapide de Chambéry

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des travaux de sécurisation du talus de « Beauvoir » situé entre la voie de chemin de fer et la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry, entre les échangeurs de la Boisse et de Cassine, vont être réalisés du lundi 5 au vendredi 16 octobre 2020 entre 9h00 et 16h00.

Afin de permettre l’exécution de ces travaux avec notamment la pose d’un grillage, la voie de circulation de droite dans le sens Aix-Les-Bains vers Grenoble, sera neutralisée depuis l’échangeur n°15 et jusqu’à l’échangeur n° 16 de la Cassine.

La bretelle d’insertion sur la VRU depuis l’échangeur n°15 de la Boisse en direction de Grenoble sera également fermée à la circulation, et une déviation sera mise en place à l’intention des usagers.

Le week-end aucune restriction de circulation ne sera mise en œuvre.

Si les conditions météorologiques sont défavorables ou en cas d’aléa technique, les travaux pourront être reportés jusqu’au vendredi 23 octobre dans les mêmes conditions.

Consciente de la gêne occasionnée, la direction interdépartementale des routes Centre-Est recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec prudence, pour leur sécurité et celle du personnel de la DIR-CE.