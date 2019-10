Savoie : RN201, Entretien de chaussées sur la voie rapide urbaine de Chambéry

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

Des travaux d’entretien de chaussées seront réalisés sur la VRU, du lundi 7 au jeudi 10 octobre 2019, dans le sens Aix-Les-Bains vers Grenoble, sur les communes de Chambéry et Barberaz.

Afin de minimiser la gêne aux usagers, ces travaux seront réalisés uniquement de nuit entre 21h00 et 6h00 et la circulation sera modifiée comme suit :

- dans les nuits du lundi 7 au mercredi 9 octobre, la circulation sera interdite dans le sens Aix-les-Bains vers Grenoble entre l’échangeur n°14 « La Motte Servolex » et l’échangeur n°17 « Bassens » et basculée sur une voie dans le sens Grenoble vers Aix-les-Bains.

Afin de permettre l’exécution de ces travaux, la bretelle permettant de prendre la direction de Chambéry depuis la barrière de péage de Chambéry Nord (sortie de l’A43), ainsi que l’entrée « La Motte » (n°14), l’entrée et la sortie « La Boisse » (n°15), l’entrée et la sortie « La Cassine » (n°16) et la sortie « Bassens » (n° 17), seront fermées à la circulation.

dans la nuit du mercredi 9 octobre au jeudi 10 octobre 2019, l’entrée « La Ravoire » (n°19) dans le sens Grenoble vers Aix-les-Bains sera fermée à la circulation.

Pour l’ensemble de ces fermetures de bretelles, des déviations locales seront mises en place à l’intention des usagers.

En journée, la circulation sera rétablie sur le VRU et la vitesse limitée à 70 km/h au niveau du chantier.

Si les conditions météorologiques sont défavorables ces travaux seront prolongés jusqu’en fin de semaine ou reportés la semaine suivante.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.