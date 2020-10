Savoie : RN 90 - Restriction de circulation, réparation des regards d’assainissement dans le tunnel du Siaix du 2 au 9 novembre 2020 - Communes de Saint-Marcel et Aime-la-Plagne

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des réparations vont être menées dans le tunnel du Siaix sur les regards d’assainissement du tube routier.

Afin de permettre ces travaux, du lundi 2 novembre à 06h00 au lundi 9 novembre à 06h00, la voie de circulation de droite, dans le sens Moûtiers vers Aime-la-Plagne, sera neutralisée et le trafic sera dévié sur la voie centrale, réservée habituellement aux véhicules de sécurité et de secours.

La vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement sera interdit.

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous invite à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercie de votre compréhension.

Communiqué de presse (format pdf - 92.7 ko - 29/10/2020)