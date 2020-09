Savoie : RN 90 - Restriction de circulation - la Bâthie, du 7 au 25 septembre 2020

Du lundi 7 septembre au vendredi 25 septembre 2020, des travaux d’entretien préventif des chaussées vont être réalisés sur la RN 90 dans le sens de circulation Albertville vers Moûtiers, sur le secteur de La Bâthie.

Les conditions de circulation seront modifiées comme suit :

• du lundi 07 septembre à 06h00 au jeudi 24 septembre à 06h00, la circulation sera interdite sur la RN90 dans le sens Albertville vers Moûtiers, entre l’échangeur « Tours » (n°32) et l’échangeur « Langon » (n° 34). Le trafic sera basculé dans le sens Moûtiers => Albertville, ramené à une voie par sens.

La vitesse sera limitée à 70 km/h et à 50 km/h au droit des zones de basculement, et le dépassement sera interdit.

Les bretelles de sorties de l’échangeur n°32b en direction de la zone industrielle de La Bâthie et de l’échangeur n°33 en direction de Esserts-Blay, seront fermées à la circulation, de la même façon que la bretelle d’entrée sur la RN 90 de l’échangeur n°33 depuis la rue Saint Antoine à la Bâthie.

Des déviations locales seront mises en places.

L’ensemble de ces mesures seront appliquées pendant toute la durée de cette phase de travaux

• Du jeudi 24 septembre à 19h00 au vendredi 25 septembre à 06h00, la RN90 sera fermée à la circulation, entre l’échangeur « La Bâthie » (n°33) et l’échangeur « Langon » (n°34) dans le sens Albertville vers Moûtiers.

Tous les véhicules se dirigeant vers Moûtiers, devront emprunter obligatoirement la sortie Esserts-Blay de l’échangeur n°33 puis la RD66, la RD990 et retour sur la RN 90 via l’échangeur n°34 « Langon ».

Ces travaux pourront être prolongés en fonction des aléas techniques et des conditions météorologiques jusqu’au vendredi 02 octobre.

La direction régionale des routes Centre-Est invite à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercie de votre compréhension.