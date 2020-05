Savoie : RN 90 – Restriction de circulation - Communes de Moûtiers et de Salins-Fontaine

La trémie de Champoulet, située à Moûtiers (Savoie) sur la RN90, a été construite en 1986. Son éclairage nécessite une rénovation complète.Ces travaux seront réalisés sous fermeture complète de l’ouvrage (7 jours sur 7 / 24 heures sur 24). Une déviation à l’intention des usagers, sera mise en place par le carrefour de l’Europe.Cependant, en amont des travaux de remplacement du système d’éclairage, une phase préparatoire du chantier nécessitera la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°41, permettant l’accès au carrefour de l’Europe depuis Albertville, du lundi 11 mai au mardi 12 mai matin.De plus, et afin de limiter l’engorgement du carrefour de l’Europe, des itinéraires conseillés seront mis en place pour les usagers désirant rejoindre le centre-ville de Moûtiers : • Pour les usagers arrivant d’Albertville, ils seront encouragés à rejoindre le centreville via la sortie 39 « Moûtiers-Nord » ; • pour les usagers arrivant d’Aime, ils seront encouragés à rejoindre le centre-ville via le carrefour des Cordeliers. La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.Plus d’informations dans le