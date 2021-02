Savoie : RN 201– Restriction de circulation Travaux d’assainissement sur la voie rapide urbaine de Chambéry. Communes de Chambéry et de La Motte-Servolex

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des travaux de fonçage et de pose d’une canalisation d’assainissement seront réalisés sous la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry au niveau de l’échangeur n°14 « La Motte » sur les territoires des communes de Chambéry et de la Motte-Servolex.

Ces travaux sont les premiers d’une opération de création d’un dispositif d’assainissement de la RN201, qui s’étalera sur plusieurs années et fera l’objet d’autres chantiers.

Afin de permettre ces travaux de traversée souterraine, les bretelles permettant l’accès sur la VRU et l’autoroute A43/A41, depuis le giratoire de la rue du Nant Bruyant (RD16A) en provenance de la zone de Chamnord et de la Motte-Servolex et en direction d’Aix-les-Bains, seront fermées le mercredi 24 février 2021 entre 9h30 et 16h00.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, les fermetures pourront être reportées le jeudi 25 février 2021 entre 9h30 et 16h00.

Des déviations seront mises en place à l’intention des usagers.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 89.8 ko - 22/02/2021)