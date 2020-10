Savoie : RN 201 – Restriction de circulation Nettoyage et maintenance du tunnel des Monts Communes de Barberaz, Bassens et Chambéry

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

Le nettoyage, la maintenance des équipements et l’entretien du génie civil d’un tunnel participent à la sécurité de l’ouvrage. C’est pourquoi, des équipes interviennent pour vérifier le bon fonctionnement du réseau électrique, des luminaires, de la signalisation, de la ventilation et procèdent à un nettoyage complet du tunnel.

Dans le tunnel des Monts les travaux de maintenance des équipements et de nettoyage se dérouleront du lundi 5 au vendredi 16 octobre, de nuit entre 21h00 et 6h00 du matin et la circulation sera modifiée comme suit :

◦ dans les nuits du lundi 5 au mercredi 7 octobre et du lundi 12 au mercredi 14 octobre, la circulation sera interdite dans le tube Nord, sens Grenoble / Aix les Bains et basculée dans le tube Sud (sens Aix les Bains vers Grenoble) qui sera ramené à une voie par sens.

L’entrée de « Bassens nord » (n°17) sera fermée et la circulation déviée par l’échangeur de « La Ravoire » (n°19) ;

◦ dans les nuits du mercredi 7 au vendredi 9 octobre et du mercredi 14 au vendredi 16 octobre, la circulation sera interdite dans le tube Sud sens Aix les Bains / Grenoble et basculée dans le tube Nord (sens Grenoble vers Aix les Bains) qui sera ramené à une voie par sens.

L’entrée de « Cassine sud » (n°16) sera fermée et la circulation déviée par l’échangeur de « La Boisse » (n°15) et la sortie « Bassens Sud » (n°17) sera déviée par l’échangeur « la Ravoire » (n°19).

La vitesse, aux abords du chantier, sera limitée à 70, et à 50 km/h.

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous invite à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercie de votre compréhension.