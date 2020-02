Savoie : RN 201 – Restriction de circulation Élagage le long de la VRU Communes de Chambéry, Bassens et Barberaz

Du mardi 18 au vendredi 21 février 2020 entre 9h00 et 16h00, des travaux d’élagage seront réalisés sur la Voie Rapide Urbaine (VRU) de Chambéry, sur les échangeurs n°15 « La Boisse », n°16

« Cassine », n°17 « Bassens » et n°18 « Garatte ».

Afin de permettre ces travaux, les bretelles d’entrées et de sorties de chacun de ces échangeurs

seront fermées dans le sens Aix-Les-Bains vers Grenoble, de manière successive, à l’avancement

des travaux et selon une durée variable.

Des déviations à l’intention des usagers seront mises en place par les échangeurs amont et aval.

CommuniquePresse : RN 201 - Elagage Chambéry, Bassens et Barberaz (format pdf - 99.7 ko - 17/02/2020)