Savoie : RN 201 – Restriction de circulation Communes de Chambéry et de Barberaz - 18 au 19 mars

Du mercredi 18 mars au jeudi 19 mars 2020, des travaux d’élagage et d’entretien des dépendances vertes vont être réalisés le long de la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry dans le sens Aix-Les-Bains vers Grenoble.

Afin de permettre l’exécution de ces travaux, les bretelles des entrées sur la VRU, depuis la rue du Dr Vernier sur l’échangeur n° 16 « Cassine » et depuis l’avenue de Mérande sur l’échangeur n°17 « Bassens », seront fermées à la circulation entre 9h00 et 16h00.

En fonction de l’avancement du chantier, la bretelle de sortie « Chambéry centre » de l’échangeur n°18 « Garate » sera également fermée une demi-journée, entre le mercredi 18 et le jeudi 20 mars afin d’achever l’entretien de cette partie de la VRU.

Des déviations seront mises en place à l’intention des usagers par les échangeurs n°15

« La Boisse » et n°19 « La Ravoire ».

Consciente de la gêne occasionnée, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec prudence, pour leur sécurité et celle du personnel de la DIR-CE.

Communiqué de Presse Fermeture bretelles e16 e17 s18 elagage (format pdf - 95.6 ko - 16/03/2020)