Savoie : RN 201 – Restriction de circulation - Chambéry et Voglans - 26 au 29 mai

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du mardi 26 au vendredi 29 mai 2020, des travaux de réfection de chaussée et d’enrobé vont être réalisés sur la Voie rapide Urbaine (VRU) de Chambéry, au niveau des bretelles des échangeurs n°11 « Villarcher » et n°15 « La Boisse », ainsi que sur la chaussée Nord (section courante) au niveau de l’échangeur n°15 et sur la chaussée Sud (section courante) entre les échangeurs n°14 et 15.



Afin de permettre ces travaux, dans le sens Grenoble vers Aix-Les-Bains, la fermeture à la circulation des voies listées ci-dessous, sera nécessaire :

• le mardi 26 mai entre 9h00 et 16h00, la bretelle d’entrée de l’échangeur n° 12 « Landiers » et la bretelle de sortie n°11 « Villarcher » ;

• la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai, de 20h30 à 6h00, la section courante de la RN201 au niveau de l’échangeur n° 15 « La Boisse » ainsi que les bretelles d’entrée de l’échangeur n° 12 et de la sortie n° 11, citées ci-dessus ;

• le mercredi 27 mai entre 9h00 et 16h00 puis la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mai, de 20h30 à 6h00, la bretelle de sortie de l’échangeur n° 15 « La Boisse » en direction de Chambéry-Le-Haut et de Cognin.



Pour l’ensemble de ces fermetures, des déviations locales seront mises en place à l’intention des usagers.



Par ailleurs, la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai, de 20h30 à 6h00, la section courante de la chaussée Sud entre les échangeurs n°14 et 15 sera réduite à une voie.



Si les conditions météorologiques sont défavorables, les travaux seront reportés à une date ultérieure.



La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.