Savoie : RN 201 – Elagage le long de la VRU de Chambéry - 27 février - Chambéry et La Motte-Servolex

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe :

Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres seront réalisés le long de la voie rapide urbaine (VRU) sur les territoires des communes de Chambéry et de La Motte-Servolex.

Afin de permettre ces travaux, dans le sens Aix-Les-Bains vers Grenoble, la bretelle permettant l’accès à La Motte-Servolex et à l’autoroute A43/A41 depuis Aix-les-Bains, sera fermée le jeudi 27 février 2020 entre 9h00 et 16h00.

Une déviation sera mise en place à l’intention des usagers par l’échangeur de « La Boisse » (n°15).

Les usagers en provenance de l’autoroute A43/A41 et se dirigeant vers La Motte-Servolex ne seront pas concernés par ces mesures de circulation.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.

Communique Presse RN201 VRU Elagage (format pdf - 104 ko - 24/02/2020)