Savoie : Exercice de sécurité dans le tunnel de Ponserand le 25 octobre 2021

Le tunnel de Ponserand, situé entre les communes de Moûtiers et d’Aigueblanche, accueille le sens descendant de la RN90. Il a été mis en service en 1989 et permet notamment l’accès aux stations de montagne de la vallée de la Tarentaise.

En période hivernale, le trafic sur cet axe augmente considérablement par rapport à celui observé le reste de l’année. La circulation dans le tunnel de Ponserand devient un enjeu fort et la gestion depuis le PC Osiris, notamment dans le sens des retours de stations, prend alors toute son importance.

Les objectifs de l’exercice de sécurité :

• Vérifier la coordination inter services, la chaîne d’alerte et le temps d’intervention.

• Tester les procédures liées à un incendie dans le tunnel en circulation bidirectionnelle (modalités d’accès…).

• Évaluer la progression depuis les derniers exercices incendie (2016 et 2018).

• Réfléchir à la problématique de gestion du trafic (véhicules légers et poids lourds) dans un contexte particulier.

• Évaluer les modalités d’accès avec la problématique de la RD1090 parallèle aux deux voies montantes de la RN90.

Plus d’informations (scénario de l’exercice, comportement à adopter) dans le dossier de presse. (format pdf - 1.5 Mo - 22/10/2021)