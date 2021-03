Savoie : déviation suite à une restructuration du système d’assainissement de la Voie Rapide Urbaine de Chambéry (VRU) communes de Chambéry et de la Motte-Servolex

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle va réaliser des travaux de restructuration du système d’assainissement, sur la globalité du tracé de la VRU de Chambéry, afin de traiter la pollution chronique générée par le trafic, en constante augmentation depuis sa création en 1982, et ainsi contribuer indirectement à la protection du lac du Bourget.

Pour en savoir davantage sur cette opération, vous pouvez consulter une plaquette de présentation sur le site Internet de la DIRCE :

http://enroute-centre-est.application.i2/plaquette-sur-la-restructuration-du-systeme-d-a1916.html

Les premiers travaux débuteront sur la section Nord au niveau des échangeurs n°13 (nœud autoroutier) et n°14 (La Motte-Servolex), avec la construction d’un bassin béton et d’un bassin à macrophytes, situé entre la Leysse et les deux voies de sortie de l’autoroute de Lyon vers Chambéry.

Pour sécuriser l’accès à la zone de travaux, une signalisation réglementaire et des dispositifs de sécurité routière doivent être préalablement implantés. Ainsi, la bretelle de sortie de l’échangeur n°14 d’Aix-les-Bains vers La Motte-Servolex, sera fermée à la circulation le jeudi 18 mars de 9h00 à 16h00. Une déviation sera mise en place à l’intention des usagers par l’échangeur de « La Boisse » (n°15). Les usagers en provenance de l’autoroute A43/A41 et se dirigeant vers La Motte-Servolex ne seront pas concernés par ces mesures de circulation.

Enfin, cette signalisation d’accès de chantier sera maintenue sur cette bretelle Aix-les-Bains => La Motte-Servolex durant les 18 mois de chantier, avec une réduction de largeur, un abaissement de vitesse à 50 km/h, et des entrées-sorties d’engins de chantier.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 132.6 ko - 15/03/2021)