Saône-et-Loire : RN79 - travaux d’entretien entre les échangeurs de Ste Cécile et de Moulin Garnier

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder entre le lundi 20 et le vendredi 24 juillet 2020, à divers travaux d’entretien sur la RN 79 entre les échangeurs de Ste Cécile et de Moulin Garnier.



Ces travaux vont nécessiter de fermer le sens Moulins/Mâcon de la RN 79, uniquement de jour entre 9 h et 18 h.



Les usagers seront déviés à partir de l’échangeur de Ste Cécile par la RD 22, la RD 980 et la RD 17 via La Roche-Vineuse jusqu’à l’échangeur de Moulin Garnier où ils reprendront la RN 79.